Tilliten til helsemyndighetene faller

Mens 83 prosent av befolkningen svarte at de i stor grad har tillit til helsemyndighetene i uke 38, da landet ble gjenåpnet, er andelen nå nede på 65 prosent, skriver Dagbladet.

Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse ble gjennomført i forrige uke, altså før de nye koronatiltakene ble innført.

– Jeg tror at folk mister noe av tilliten til myndighetene når de ser at vi får en stor smitteutbredelse og flere innleggelser i sykehus. Nå er det slik at vi er i en annen situasjon enn tidligere i pandemien. Selv om vi nå er mer usikre, så har vi gode vaksiner som hjelper oss i stor grad i tida framover også, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til avisen.