– Snøen og været skaper også i dag store problemer for fremkommeligheten på Sørlandsbanen. Vi kjører arbeidsmaskiner for å holde sporet åpent. Det er også feil på lokomotivet i et godstog som sperrer strekningen mellom Gjerstad og Skorstøl. Dette kan ta tid og skaper forsinkelser, skriver Bane Nor på Twitter.

Regiontogene mellom Nelaug og Arendal og Oslo-Stavanger rammes.