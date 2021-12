Ifølge Innlandet politidistrikt var politibilen under utrykning til et oppdrag da den ble involvert i et trafikkuhell med en annen bil.

Det var en person i den andre bilen, men det er ikke meldt om personskader, kun mindre materielle skader.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om uhellet.

Ulykken skjedde litt før klokken 20 onsdag kveld.