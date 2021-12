Stor støtte for nye restriksjoner

Tirsdag innførte myndighetene nok en gang krav om en meters avstand, antallsbegrensninger, skjenkestopp og en rekke andre tiltak for å begrense coronasmitten. I en undersøkelse fra Norsk coronamonitor fra Opinion er langt de fleste støttende til tiltakene.

Kun 18 prosent mener retningslinjene er for strenge, mens 68 prosent mener de ikke er det. 21 prosent mener påkjenningen på det norske folk er for stor til at tiltakene for å begrense coronasmitte kan forsvares, mens 52 prosent mener det motsatte.

Seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion peker på at meningsmålingen ble tatt opp både før og etter pressekonferansen tirsdag kveld, men mener førsteinntrykket viser at folk flest støtter opp om tiltakene.

Imidlertid tror langt de fleste av de spurte (71 prosent) at antallet smittetilfeller i Norge vil fortsette å øke. Det er tall man ikke har sett maken til siden nedstengingen i mars 2020. Dessuten mener 37 prosent at det er vanskelig å vite om de følger retningslinjene som gjelder dem til enhver tid.