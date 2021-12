– Norge har lyktes svært godt med å skille antallet smittetilfeller fra antallet dødsfall og sykehusinnleggelser. Deres posisjon tilsvarer situasjonen i mange vesteuropeiske land, det er høy deltaspredning i en godt vaksinert befolkning, sier Ryan, som er krisedirektør for WHO, til NTB.

Han legger til at det ikke er bevist villsmitte av omikronvarianten i Norge, men mye gjenstår fortsatt å se. Flere ganger under den ukentlige pressekonferansen onsdag pekte WHO-toppene på at den raske omikronspredningen i Sør-Afrika, der viruset først ble oppdaget, ikke nødvendigvis forteller hele historien.

Sør-Afrika hadde nemlig nettopp kommet gjennom en stor smittebølge av deltavarianten og hadde svært få coronatilfeller i perioden der omikronvarianten begynte å spre seg i landet. Til sammenligning vil omikronvarianten måtte konkurrere med en svært aktiv epidemi av deltavarianten i Europa.

WHOs ledende epidemiolog, Maria Van Kerkhove, understreket på sin side at det er nødvendig med kontaktreduserende tiltak mot omikronvarianten, men ikke nødvendigvis med nedstenginger.

– Mange land har måttet stenge ned samfunnet fordi de har mistet kontrollen, sier hun.

Van Kerkhove oppfordret til forsiktighet de kommende høytidene, god ventilasjon der man møtes innendørs, og dessuten til at myndigheter må ta hensyn til at mange helsearbeidere nå er utslitt og forlater helsetjenesten etter snart to år i konstant beredskap.

– Jeg kan ikke legge nok vekt på at folk må være ekstra forsiktige, gitt usikkerheten rundt denne nye varianten, sa Van Kerkhove.