Påtalemyndigheten mener at Liadal har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget for reiser, skriver Aftenposten.

Den tidligere stortingsrepresentanten er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget fra høsten 2016 til høsten 2018. Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 2. november.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri. Hun ble anmeldt etter en artikkel i Aftenposten i april 2019.

I oktober i fjor ble den tidligere Frp-politikeren Mazyar Keshvari dømt til elleve måneders fengsel for å ha levert 72 fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget. Også det skjedde etter en Aftenposten-avsløring.