Høyesterett konkluderer med at pasientenes krav på ytringsfrihet måtte veie tyngre enn legenes rett til privatliv i saken. Det ble også lagt vekt på at Legelisten har gjort tiltak for å begrense ulempene for legene.

– De berettigede hensyn som ligger til grunn for Leglisten.no, og da særlig allmennhetens behov for informasjon om tilbydere av helsetjenester, må veie tyngre enn hensynet til helsepersonellets personvern, skriver førstvoterende Erik Thyness i dommen.

Konklusjonen er den samme som i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Den norske legeforening gikk til søksmål mot staten ved Personvernnemnda i 2019 for å få gjennomslag for at leger skal ha en generell rett til å reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten.

Siden saken har reist prinsipielle spørsmål som ikke tidligere er behandlet, må partene dekke egne sakskostnader, har Høyesterett bestemt.