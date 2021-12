Arild Knutsen kåres til årets mest ålreite fyr

– Årets ålreite trenger ikke å ha vært ålreit hele livet, eller hele tiden, men ha en formtopp i inneværende år. Dette er jo litt i tråd med Harry Hole selv, sier Jo Nesbø, ifølge NRK.

Knutsen er leder for Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) og har i en årrekke jobbet for rusmisbrukeres rettigheter og endringer i ruspolitikken.

Vinneren av prisen mottar to millioner kroner, og det er prisvinneren som sammen med Harry Hole-stiftelsen som beslutter hva pengene skal gå til.