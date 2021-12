Regjeringen besluttet tirsdag at trafikklysmodellen skal innføres igjen. Selv om smittetallene har gått kraftig opp, er det foreløpig riktig å ligge på grønt nivå, mener byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– På generelt grunnlag vil gult nivå ha liten effekt hvis man ikke også begrenser fritidsaktiviteter for barn. Men man må gjøre løpende vurderinger av om det er forholdsmessig, sier Holmås Eidsvoll til NTB.

I Oslo har bydelsoverlegen også mulighet til å gjøre sine vurderinger og innføre strengere smittevernnivåer lokalt, påpeker hun.

Alle elever fra femte til tiende trinn – til sammen 41.500 elever – får utdelt hurtigtester som de kan ta hjemme to dager i uken.

Holmås Eidsvoll viser til at barnehager som ikke kan drifte forsvarlig fordi de ikke har god nok bemanning, også kan innskrenke åpningstidene.

– Det er viktig for barn å være på skole og barnehage, og vi vil strekke oss langt for å holde dem åpne. Men det å pålegge smittevernforsvarlig drift, det vil gjøre at skolene har litt mer handlingsrom til å gjøre endringer – for eksempel i skoledagen eller i hjemmeundervisning – dersom det er behov for det, sier hun.