Virke: Nær milliardtap for treningssentrene i fjor

– Treningssentrene har måttet snu seg rundt og ta kraftige grep for å holde hodet over vann. For mange har de økonomiske krisepakkene vært redningen i et utfordrende pandemiår, sier bransjeleder Mee Eline Eriksson for trening i Virke i en pressemelding.

Ikke overraskende har færre nordmenn trent på treningssenter i pandemien. Mange sentre har i perioder holdt stengt og opplevd perioder med langt færre kunder enn normalt.

14 prosent færre har trent på treningssenter hittil i år sammenlignet med samme periode i 2019, størst er nedgangen i Oslo, hvor andelen falt med 35 prosent i samme periode.

Med nye coronatiltak på plass håper Eriksson at folk ikke lar være å ta treningssentrene i bruk.

– Vi vet at sentrene har en viktig rolle både for folks fysiske helse og det sosiale, Treningssentrene følger smitteverntiltakene og er klare for å ta imot folk som vil trene, sier Eriksson.