Regjeringen vil gi 3.000 kroner i lån til studenter som kan dokumentere strømutgifter, melder VG

– Vi har sagt over litt tid at vi følger strømprisene tett. Vi er smertelig klar over at de høye prisene også slår inn for mange studenter. Det har de også selv vært klare på. Nå åpner vi for at de som trenger det kan få hjelp, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Han opplyser at lånet skal være tilgjengelig gjennom Lånekassen, og at pengene skal kunne utbetales i januar.

Tidligere har regjeringen sagt nei til lignende forslag.