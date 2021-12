Medisinprofessor tror koronaen kan bli som en forkjølelse i løpet av neste år

– I løpet av neste år vil vi ha hatt to år med infeksjon og vaksinering. Til sammen får da viruset så lite handlingsrom at det stopper opp, sier immunolog og medisinprofessor ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, til NRK.

Hun forklarer det med at immunforsvaret er som et maskenett som blir tettere og tettere hver gang vi eksponeres for enten vaksine eller infeksjon.

Spurkland skriver på bloggen Immunglimt at veldig mange i løpet av neste år enten vil ha blitt vaksinert eller infisert flere ganger.

«Da vil vi nå et punkt der viruset ikke lenger har tilstrekkelig spillerom for endring før det enten fanges opp av immunforsvarets antistoffer eller svekker egen evne til å spre seg effektivt. Da blir SARS-CoV-2-infeksjon bare som en vanlig forkjølelse for de aller fleste av oss, og vi kommer ikke lenger til å bry oss med å sette greske bokstaver på nye varianter av SARS-CoV-2», skriver hun.

Spurkland sier til NRK at hun tror 2022 blir det siste året med koronarestriksjoner.

– Det er selvfølgelig ikke mulig å være sikker på noe som helst. Men min magefølelse sier at i løpet av 2022 stopper det for vår del, sier hun.

