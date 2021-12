Regjeringen foreslår at bostøtten skal økes med 1.500 kroner fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen, skriver NRK.

Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner.

– Dette er et førstetiltak for å hjelpe folk med høye strømpriser. Derfor foreslår vi å øke bostøtten kraftig gjennom vinteren. Det gjør at vi raskt når ut til dem med dårlig råd allerede før jul, sier Gram til NTB.

– Med rask behandling i Stortinget i løpet av få dager rekker vi utbetaling allerede i desember. Det er viktig for oss, fortsetter han.

Under 100.000 nordmenn

NRK skriver at under 100.000 nordmenn har krav på bostøtte. Inntektsgrensen er så lav at mange med lav inntekt i Norge ikke har krav på bostøtte.

– Men vi vil foreslå ytterligere tiltak for å nå et bredere lag av befolkningen. Det jobbes på høygir for å raskt fremme tiltak. Det er mange som sliter med høye strømregninger for tiden, sier kommunalministeren.

Gram sier at man vente seg «kraftfulle tiltak» i tiden fremover. Når tiltakene er klare og hva de går ut på, er ikke klart. Ifølge kilder til NTB vil bredere tiltak legges fram i løpet av uka.

Onsdagens forslag vil også gjelde for bostøttemottakere i Midt-Norge og Nord-Norge. Tidligere i høst ble det gitt nærmere 3.000 kroner i ekstra bostøtte til personer bosatt i Sør-Norge siden strømmen var dyrest der.

Opposisjonen krever mer

Frp-leder Sylvi Listhaug er tydelig på at onsdagens forslag på 600 millioner kroner ikke holder. Ifølge Frp-lederen tjener staten opp mot 30 milliarder kroner ekstra på de høye strømprisene.

– Det er ubegripelig at de har somlet i dagevis og kommer med dette. Det er svært mange vanlige folk som blir rammet knallhardt av de rekordhøye strømprisene og som er redd for at det blir vanskelig å betale strømregning og få råd til å fire jul som ikke får hjelp av regjeringen, sier Listhaug til NTB.

Også Høyre-nestleder Tina Bru er skuffet.

– Dette er tiltak de kunne gjort for flere uker siden. Nå må de faktisk gjøre som de har lovet og komme med en løsning som monner for småbarnsfamiliene og studentene, sier hun.

Rødt kaller tiltakene en fattig trøst.

– Det er altfor lite og treffer altfor få. Det er en hån at de har somlet for å få på plass noe så stusslig som treffer så få, sier Sofie Marhaug.

Kraftig økning i strømprisen

Strømprisene har denne vinteren økt kraftig, og spotprisen har de siste ukene satt flere nye timerekorder. Det har gjort at strømregningene til nordmenn har blitt langt høyere.

Årsakene er blant annet høye gasspriser, som påvirker strømprisene i hele Europa. Dette slår spesielt inn i Sør-Norge, som er mer eksponert for europeiske priser på grunn av utenlandskablene.

På toppen av dette kommer høye priser på CO2-utslipp. Samtidig ligger fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge betydelig under normalt nivå. Det har også vært lite vind i Norge og Europa, som dermed har gitt mindre vindkraft.