Avtale om gjeldstak i USA

Lederne i Senatet inngikk i natt norsk tid en avtale om en éngangslov som lar Demokratene heve grensen for hvor høy gjeld den amerikanske staten kan ta opp, uten å trenge stemmer fra republikanerne i Senatet.

– Dette er et svært bra utfall for USAs befolkning. Vi unngår misligholdelse av gjeld, noe som ville vært katastrofalt, sa Senatets flertallsleder Chuck Schumer. Også republikanernes mindretallsleder Mitch McConnell kaller avtalen god. – Jeg tror det er i landets beste interesse å unngå misligholdelse av gjelden, sa McConnell.

Brann i ungdomsinstitusjon i Stjørdal – person pågrepet

En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en ungdomsinstitusjon i Stjørdal. Alle er gjort rede for, og bygget blir trolig totalskadd.

Vedkommende er mistenkt for å ha startet brannen, som brannvesenet har kontroll på.

Opprettholder dom mot eksstatsminister

En ankedomstol i Malaysia opprettholder dommen mot landets tidligere statsminister Najib Razak. Dermed vant han ikke fram med sin anke.

Sommeren 2020 ble han dømt til tolv års fengsel for korrupsjon etter en skandale knyttet til det statlige utviklingsfondet 1MDB. Najib har hele tiden hevdet sin uskyld, og varsler anke til landets høyeste ankeinstans.

Nedgang for Japans økonomi

Japans bruttonasjonalprodukt (BNP) falt 3,6 prosent på årsbasis i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Nedgangen er større enn det foreløpige prognoser la opp til, på 3,1 prosent. I andre kvartal var det en årsvekst på 2 prosent.

FN-sjefen i isolasjon etter koronakontakt

FNs generalsekretær António Guterres er i isolasjon de kommende dagene etter å ha vært i kontakt med en koronasmittet FN-ansatt. Det opplyste diplomatkilder i FN til nyhetsbyrået AFP i natt.

Guterres har som følge av dette avlyst blant annet deltakelse i en gallamiddag onsdag og i et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag. Guterres' talsmann Stephane Dujarric avviser å kommentere Guterres' tilstand, men sa for noen dager siden at Guterres nylig fikk sin tredje vaksinedose.

5.138 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 5.138 koronasmittede i Norge. Det er det høyeste antall smittede i løpet av et døgn under pandemien.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.446 koronasmittede per dag.