Brann i ungdomsinstitusjon i Stjørdal – person pågrepet

– En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk, sier jourhavende jurist Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Vedkommende er mistenkt for å ha startet brannen.

– Vi er i gang med sikring av tekniske spor og skal så fort som mulig starte avhør av involverte personer for å avdekke hva som har skjedd, sier Aftret.

Evakuerte naboer

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 19.47, og flammene spredte seg etter hvert opp i takkonstruksjonen. Nabohus ble evakuert på grunn av røyk i området, forteller alarmsentraloperatør Bjørn Ronny Selnes til Adresseavisen.

Han forteller at både beboere og ansatte kom seg ut. Det ble også opplyst at det ikke var fare for spredning til bygninger i nærheten.

– Men det er mye røyk, så nærliggende boenheter er evakuert. Det dreier seg om i overkant av ti boenheter, sier politibetjent Kristin Maske til avisen.

På Twitter skriver politiet klokken 23.16 at fire personer fra institusjonen og 57 beboere i nabolaget er evakuert.

Har kontroll

Brannvesenet melder klokken 00.33 natt til onsdag at de har kontroll på brannen og at etterslukking vil foregå gjennom natten.

Det er så langt ikke meldt om personskader, men to personer som bor i området, ble sendt til legevakten etter å ha pustet inn røyk.