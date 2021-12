Høyre: Flere må få tilbud om tredje dose raskt

– Vi står i en alvorlig situasjon, og det er leit at vi igjen er der at strengere coronatiltak er nødvendig, sier Høyres helsepolitiske talsperson i en uttalelse til NTB.

Hun mener det er viktig at alle nå bidrar til at belastningen på helsetjenesten reduseres og følger anbefalingene regjeringen gir. Samtidig mener hun at flere må få tilbud om en tredje vaksinedose raskt.

– Vaksinen er det aller viktigste tiltaket vi har. Jeg håper alle takker ja til vaksinen, og at tempoet i vaksineringen økes. Flere må få tilbud om tredje dose raskt, sier Trøen.