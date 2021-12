Politiet bekrefter funn av omkomne etter brannen i Svelvik, melder NRK

– Vi har i dag gjort funn av levninger på branntomten. Vi kan ikke si noe om hvor mange som er funnet, eller identiteten deres, sier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas i en pressemelding.

De pårørende er varslet, opplyser Aas. Kriminalteknikerne fortsetter undersøkelsene på brannstedet.

– Arbeidet vil fortsette utover dagen med mål om å finne alle de omkomne, i tillegg til å gjennomføre etterforskningsmessig oppgaver som kan gi et svar på årsaken til denne tragiske brannen, sier han.

Politiet har per nå ingen teorier om hva som har forårsaket brannen, opplyser Aas til NTB.

– Vi er der utover dagen og fortsetter helt sikkert i morgen. Vi håper vi finner det vi kan finne, så raskt som mulig. Vi er forberedt på at det kan ta tid, sier han.

Bistand fra Kripos

I 9.30-tiden tirsdag tok kriminalteknikere fra politiet seg inn i brannruinene for å gjøre undersøkelser og lete etter de savnede, ifølge Drammens Tidende.

Etterforskere fra Sørøst politidistrikt undersøker stedet med bistand fra Kripos.

– Målet er å finne dem som vi mener har vært i huset, sa Aas til NTB tidligere tirsdag.

Huset ble totalskadd i brannen natt til mandag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Venter på maskiner

Politiet ventet blant annet på maskiner for å fjerne materialer før etterforskerne kunne ta seg inn.

– Det er et veldig krevende arbeid, særlig når det er så nedbrent som det er her, sier Aas.

Huset har brent ned til grunnen, og det som ikke er tatt av flammene, har rast sammen.

Politiet er forberedt på å jobbe på stedet i flere dager.

– Vi holder på så lenge vi kan og kan nok måtte fortsette videre i dagene som kommer. Det er et møysommelig arbeid, sier Aas.

Rundspørring i nabolaget

Mandag gjennomførte politiet et rundspørring i nabolaget. Blant annet ønsket de opplysninger om hvordan huset så ut innvendig før det brant.

– Det er viktig for dem som skal inn og undersøke. All informasjon er til hjelp for å finne ut hva som har skjedd, sier Aas.

Det er altså en familie på to voksne og to barn som er savnet etter at trehuset i Svelvik brant ned til grunnen natt til mandag.

Én av de savnede var ansatt i brannvesenet i Drammen. Det er satt krisestab i Drammen brannvesen og iverksatt tiltak på skolen de to barna gikk på.