– Vi venter at antallet smittede med denne varianten vil øke raskt de nærmeste ukene. Dette, sammen med den allerede økte belastningen på helsetjenesten, gjør at vi nå vurderer situasjonen som alvorlig, sier kriseleder og avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

I sin oppdaterte risikovurdering skriver Folkehelseinstituttet at de mener omikronvarianten trolig i betydelig grad vil forverre sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenestene, som covid-19-epidemien allerede gir.

Varianten vil føre til en «betydelig sykdomsbølge» i løpet av desember og januar.

Ifølge FHIs verstefall-scenario kan det bli opptil 150 daglige innleggelser, men dette tallet er det stor usikkerhet rundt. De ulike scenariene varierer mellom 50 og 14.000 innleggelser i en halvårsperiode.

Regner med at vaksinasjon vil beskytte

Hovedpunktene i rapporten er:

* Det er lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom; kanskje gir den mindre alvorlig sykdom.

* Det er sannsynlig at omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, og at den senest i januar 2022 er blitt dominerende i Norge.

* FHI regner med at vaksinasjon vil gi høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett variant.

Bør kjøpe oss tid med tiltak

– Varianten vil sannsynligvis etablere seg i Norge og i løpet av noen uker bli dominerende. Det er likevel stor usikkerhet. Det er derfor nødvendig med sterkere tiltak for å beholde kontroll og få oversikt, samtidig som man får mer kunnskap og får vaksinert flere, sier Vold.

FHI påpeker at siden innleggelsestallene på sykehusene øker litt uke for uke, er det liten kapasitet for en slik omikrondrevet bølge. Derfor kan det bli nødvendig med flere tiltak for å forsinke variantens etablering i Norge.

Tiden man kjøper på denne måten, bør benyttes til å skaffe mer kunnskap, gjennomgå sykehusenes beredskapsplaner og sørge for å få vaksinert flest mulig med tredje dose, først de over 65 år og deretter 45-64-åringer, mener instituttet.

Selv om situasjonen nå er annerledes enn da coronaviruset kom til Norge i mars 2020, er det samlet sett et visst grunnlag nå får å innføre flere føre-var-tiltak mot omikronvarianten, ifølge FHI.

Men siden erfaringene med alfa- og deltavarianten er at de blir raskt dominerende, må tiltak hyppig revurderes.

Lite sannsynlig at den gir alvorlig sykdom

Blant det som gir større grunn til optimisme i FHI-rapporten, er at de mener det er lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom hos vaksinerte.

Kanskje gir den til og med mindre alvorlig sykdom. Men det er altså veldig stor usikkerhet rundt dette.

– Fraværet av rapporter om mer alvorlige sykdomsbilder kan tale for at sykdomsbildet ikke er betydelig forverret fra deltavarianten og muligens kan være mildere, skriver FHI i vurderingen.

De regner også med at vaksinasjon vil gi høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett hvilken variant av coronaviruset det er snakk om.

Foreløpig er det bekreftet få omikrontilfeller i Norge, men det er mistanke om mange tilfeller og flere sannsynlige utbrudd i flere kommuner.