Strenge begrensninger for ambulansehelikopter etter hendelser i Troms og Brønnøy

Stiftelsen Norsk Luftambulanse opplyser i en pressemelding at begrensningene rammer seks av basene til Norsk Luftambulanse Helikopter: Lørenskog, Arendal, Bergen, Trondheim, Brønnøysund og Kirkenes.

Airbus Helicopters har besluttet at det ikke skal flys i fallende eller blåsende snø, eller med temperaturer under 5 grader og synlig fuktighet. Synlig fuktighet defineres som snø, sludd, is eller tåke/skyer som reduserer sikten under 800 meter.

Vet ikke årsaken sikkert

Det var i slutten av forrige måned et ambulansehelikopter mistet motorkraften og måtte nødlande i løpet av få sekunder i myra midt i skogen i Sør-Troms.

Ifølge Nordlys har operatøren Norsk Luftambulanse AS kalt hendelsen for en kontrollert landing, men Havarikommisjonen har i ettertid valgt å granske hendelsen og omtaler den som alvorlig.

Fortsatt vet verken motor- eller helikopterprodusenten med sikkerhet hvorfor én motor stanset under flyging ved Kongsvik i Troms, og den andre etter landing i Brønnøysund. Men man vet at det har sammenheng med den ekstra installasjonen av såkalte inlet barrier filter (IBF), som skal filtrere luften inn til motorene for å redusere slitasje.

Må fjerne IBF

Administrerende direktør Leif Olstad i Norsk Luftambulanse Helikopter sier at begrensningen fra produsenten i praksis betyr at helikoptrene ikke kan fly under værforholdene som er beskrevet, før IBF er fjernet.

– Norsk Luftambulanse Helikopter vil derfor umiddelbart starte demodifisering, det vil si at vi fjerner denne installasjonen. Dette arbeidet har alt startet, sier Olstad.

Andre helikoptertyper som opererer ved luftambulansebasene i Norge, er ikke berørt av dette.