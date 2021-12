Fjerning av kontantstøtten ikke tema under budsjettforhandlingene

Både Ap og SV har gått til valg på å fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte, men foreldre med barn opp til ett og et halvt år kan forberede seg på at støtten trolig kommer til å eksistere de nærmeste årene, skriver Aftenposten.

Etter det Aftenposten får opplyst, var ikke saken noe tema i årets budsjettforhandlinger, selv om lederen av Aps kvinnenettverk, nåværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, så sent som i juni garanterte at kontantstøtten ville forsvinne.

Årsaken er at både Ap og Sp i Hurdalsplattformen ble enige om å legge om ordningen, noe som har falt i forholdsvis god jord i SV.

I erklæringen gikk Ap og Sp inn for å beholde kontantstøtten, men ikke for alle som i dag kan få slik støtte. Ordningen opprettholdes for barn mellom 12 og 18 måneder.

Det er lite penger å spare på å fjerne støtten helt fordi mye av den økonomiske gevinsten spises opp av økt behov for barnehageplasser, skriver avisen.