Skatteetaten skjerpet rutinene etter varsler om ukultur i etaten

Ifølge Klassekampen hevdet varslerne blant annet at ansatte i direktoratet har bedrevet «skjult myndighetsutøvelse».

Sakens bakgrunn er at Finansdepartementet i 2019 fikk to svært alvorlige varsler om forholdene i Skatteetaten. Varslerne hevdet at personer i Skattedirektoratet griper inn i det enkelte skattekontors saksbehandling og styrer utfallet av enkeltsaker, skriver avisen.

Mens direktoratet primært har ansvar for overordnede juridiske spørsmål, er det skattekontorene som behandler enkeltsaker.

Varslene utløste en gransking i regi av Finansdepartementet. Sommeren 2020 konkluderte departementet med at forholdene det ble varslet om «ikke er i samsvar med god forvaltningsskikk», men at det ikke var begått direkte lovbrudd.

Etter at Skattedirektoratet mottok brevet fra Finansdepartementet, har de hatt en opprydding i rutinene, opplyser skattedirektør Nina Schanke Funnemark til avisen.