LO-forbund betalte medlemmer for å demonstrere

Deltakelse i politisk streik gir ikke rett til streikebidrag, men det fant Oslo og Elektromontørenes forening Oslo og Akershus en løsning på.

Børsen i Dagbladet skriver at foreningen – i forkant av en demonstrasjon 26. august i år – sendte en SMS til sine medlemmer med løfte om betaling til alle som møtte opp.

I tekstmeldingen skriver foreningen at de som ønsker et gavekort på 300 kroner, må registrere sitt oppmøte hos fagforeningen.

Demonstrasjonen samlet fagforeninger fra hele landet foran Stortinget til støtte for en politisk streik i byggebransjen. De krevde et forbud mot innleie fra bemanningsbyråer ved byggeplassene i Oslo, Viken og Vestfold.

Løsningen Elektromontørenes forening kom opp med for å få sine medlemmer til å møte opp, får arbeidsgiverorganisasjonen NHO til å reagere.

– Dersom dette stemmer, så er det etter vårt syn både uklokt og ugreit, sier NHOs forhandlingsdirektør Jon F. Claudi.

Lederen i Elektromontørenes forening Oslo og Akershus, Kai-Otto Helmersen, forsvarer praksisen og peker på at timene borte fra jobben har en kostnad for flere medlemmer og at foreningen derfor endte opp med denne løsningen.