Smitteutbrudd i Gamvik kommune

Gamvik kommune, med sine knappe 1.000 innbyggere, opplever nå et smitteutbrudd, skriver iFinnmark.

Fredag ble det bekreftet ett tilfelle, før det gjennom helgen kom 12 nye positive tester. Kommuneoverlege i Gamvik, Håkon Furu, sier de har 13 personer i isolasjon – sju barn med tilknytning til barnehagen, mens de resterende er voksne som er tilknyttet barnehagebarn eller barnehagen.

– Vi stenger ikke ned, men følger nasjonale retningslinjer. Så langt det lar seg gjøre, skal vi holde barnehage og skole åpent som normalt, sier Furu.

– Det er flere ting som tilsier at vi bør holde åpent. Vi er avhengig av at foreldrenes barn kommer på jobb, det være seg i helsevesenet eller i andre samfunnskritiske funksjoner. Vi ønsker at de voksne skal holde seg i jobb, sier kommuneoverlegen.

Ifølge Furu har de ikke mistanke om at smitten er omikronvarianten.