Branntomta i Svelvik kan ikke undersøkes før tidligst tirsdag

Varmen på stedet har hindret mannskaper fra å undersøke stedet mandag, skriver VG.

– Vi kommer ikke til å kunne gå inn på tomta i dag. Kanskje kan vi gå inn i løpet av kvelden for å se om det er mulig å gå inn, men det blir ikke mulig å gjøre noen undersøkelser før tidligst i morgen, sier politistasjonssjef Øyvind Aas.

Politiet samler nå inn informasjon fra naboer og familie som kan ha informasjon om beboerne i huset.

En familie på to voksne og to barn er savnet etter at et trehus brant ned til grunnen i Svelvik natt til mandag. Én av de savnede var ansatt i brannvesenet i Drammen.