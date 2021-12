Politiet har startet rundspørring etter brannen på Berger

Politiet frykter at en familie på to voksne og to mindreårige barn omkom i den kraftige brannen på Berger utenfor Drammen.

Mandag formiddag hadde politiet startet en rundspørring i nabolaget, skriver Drammens Tidende. Politistasjonssjef Øyvind Aas sier det er rutine å innhente informasjon fra de som bor nært på slike steder.

– Vi gjennomfører slike rundspørringer i andre saker også, sier Aas, og understreker samtidig at politiet så langt ikke har noen indikasjoner på at brannen skyldes noe annet enn en ulykke, sier Aas.

Politiet meldte om brannen i eneboligen klokken 2.27 natt til mandag.