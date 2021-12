Omikron-varianten har nå spredd seg til 38 land. I løpet av de neste månedene kan kan den meget smittsomme varianten komme til å stå for over halvparten corona-tilfellene i Europa.

Varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika 24. november i år, men kan dateres tilbake til 9. november i nabolandet Botswana.

Forrige uke ble de første tilfellene registrert i Norge, og utbruddet har ført til gjeninnføringen av en rekke tiltak, både nasjonalt og lokalt.

Kan forårsake mer enn halvparten av smittetilfellene

Tidligere har WHO advart om at det kan ta uker å finne ut hvor smittsom den nye varianten er, om den forårsaker mer alvorlig sykdom og hvor effektiv vaksinene er mot den.

WHO-talskvinne Maria Van Kerkhove. Foto: Fabrice Coffrini / AFP / NTB

Fredag uttalte de altså ​​at de fortsatt ikke hadde sett noen rapporter om dødsfall relatert til omikron.

Tidlige rapporter fortalte om milde symoptomer blat de som var smittet med omikron-variantem, bekreftet WHO lørdag. Men ifølge FN-organisasjonen dreide det seg da om studentsmitte, og yngre mennesker har ofte milde symotpomer.

Det er nå rapportert om symptomer langs hele skalaen, fra veldig milde til alvorlige, opplyste Maria Van Kerkhove, som er avdelingsleder i Covid-19-seksjonen i WHO.

En foreløpig studie utført av forskere i Sør-Afrika, antyder at det er tre ganger større sannsynlighet for å bli smittet på nytt med omikron sammenlignet med delta eller beta-variantene.

– Vi tar det dersom det blir aktuelt

I forrige uke sa FHI-overlege Preben Aavitsland til ABC Nyheter at det er bra om omikron tok over for delta-varianten hvis det viste seg at sykdomsbildet var veldig mildt.

– I så fall må vi vurdere strategien på nytt. Men vi er langt fra der ennå, sa han videre.

Hvilken ny strategi det eventuelt ville vært, var da ifølge Aavitsland ikke diskutert.

Overlegen ville heller ikke spekulere i om å slippe viruset løs og slippe tiltak kunne vært en ny strategi hvis faktorene lå til rette for det.

– Vi tar det dersom det blir aktuelt, sa Aavitsland for en uke siden.

Ny risikovurdering mandag



Før helgen gikk den danske legespesialisten Torben Mogensen ut og mente omikron-utbruddet kan representere slutten på pandemien.



– Det kan ende opp med at det bare blir til en enkel forkjølelse som ikke engang er like ille som influensa, sa Mogensen til Berlingske Tidende.

FHI ønsker mandag ikke å svare på ABC Nyheters spørsmål om hvorvidt denne informasjonen fra WHO er nok til å vurdere strategien på nytt.

«Vi utgir en risikovurdering i dag og der håndteres slike spørsmål», skriver de i en e-post til ABC Nyheter.