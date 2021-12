Omsetningsfall i utelivet i helgen – NHO og Virke vil ha nasjonal kompensasjonsordning raskt

Tall fra BankAxept og Vipps viser at barer over hele Norge hadde samlet sett hele 30 prosent lavere omsetning og 33 prosent nedgang i antall transaksjoner med Bankaxept-kort fredag og lørdag sammenlignet med forrige helg.

Restaurantene hadde 14 prosent lavere omsetning og 20 prosent færre Bankaxept-transaksjoner.

– I et normalår ville vi mest sannsynlig sett en økning denne helgen i både omsetning og antall transaksjoner. Derfor er det leit for utelivsbransjen at utviklingen går i motsatt retning, sier kommersiell leder Vegar Heir i Vipps i en pressemelding.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener fallet i omsetning i utelivet i helgen viser at det trengs en nasjonal kompensasjonsordning raskt. Foto: Berit Roald / NTB

NHO: Haster med nasjonal kompensasjonsordning

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til NTB at dette illustrerer hva deres medlemsbedrifter nå melder inn til dem. Han mener at det nå haster å få på plass en nasjonal kompensasjonsordning.

– Det kommer avbestillinger over alt i en avgjørende sesong for en bransje som allerede har vært hardt rammet av pandemien, sier Almlid.

Regjeringen innførte torsdag i forrige uke en rekke coronatiltak. For steder med skjenkebevilling innebærer det blant annet krav om sitteplasser, bordservering av alkohol og plikt om registrering av gjester.

Det påvirket trolig omsetningen i serveringsbransjen denne helgen. Flere bedrifter har også den siste uken valgt å avlyse julebordene sine som følge av omikronsmitten og de påfølgende restriksjonene fra myndighetene.

Mener kommunal ordning er uforutsigbar

NHO-sjefen ber regjeringen om en tydelig forpliktelse om at myndighetene vil kompensere nasjonalt når bedriftene ikke kan drive normalt på grunn av smitteverntiltak. Fredag møtte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) partene i arbeidslivet, men det kom ikke noe «ja» til en nasjonal kompensasjonsordning fra statsrådens munn.

Vestre sa at han mener de ordningene som allerede er på plass – videreføring av økonomisk støtte til kulturliv, idrett og frivillighet, samt den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner ut året, er tilstrekkelig i dagens situasjon.

– Den kommunale ordningen regjeringen viser til, er altfor uforutsigbar. Den administreres på ulikt vis i kommunene, er ikke transparent, og har innslag av skjønn. Vi trenger en nasjonal kompensasjonsordning, sier Almlid.

Virke: Ordning må ikke stille vilkår om faktisk nedstengning

Virke-sjef Ivar Horneland Christensen mener tallene fra helgen viser alvoret i situasjonen. Virke er redde for at dette i verste fall kan føre til at folk mister jobbene sine.

– For de det gjelder, er det krise, og mange frykter konkurser, sier han.

Virke mener at det er viktig at restauranter og serveringssteder fortsatt kan holde åpent med de smitteverntiltakene som gjelder, men at de må ha forutsigbarhet.

– Regjeringen fraskriver seg ansvaret for smitteverntiltakene som er innført ved å vise til kommunene og lokale støtteordninger. Vi ønsker en nasjonal ordning fordi den kommunale ikke treffer, sier Horneland Christensen.

– Den nye ordningen må ikke stille som vilkår at omsetningsfall skal skyldes faktisk nedstenging fra myndighetenes side fordi myndighetene påvirker etterspørselen gjennom tiltak og rådene de gir, sier han videre.