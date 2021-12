Politiet tror de fire var i huset da det brant ned. En av de savnede er en brannkonstabel og det er satt krisestab i Drammen brannvesen. Det er i tillegg iverksatt tiltak på skolen de to barna gikk på.



– Slik det ser ut er det dessverre ikke noe håp om at noen har overlevd brannen, sier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas.

Til NTB opplyser han at alle pårørende er varslet. Ved 10.30-tiden er det fortsatt for varmt på stedet til å gjøre tekniske undersøkelser.

– Det er dessverre altfor tidlig. Det er altfor varmt i branntomten ennå og vil ta tid før vi kan gå inn der og gjøre tekniske undersøkelser, sier Aas.

Han sier det derfor også vil ta tid før politiet kan si noe om brannårsaken.

– Det vi gjør nå er å samle inn så mye informasjon vi kan fra personer som har kjennskap til de som bor der, sier stasjonssjefen.

Kriseteam satt ned

Aas sier hendelsen framstår dypt tragisk.

– Hvis fire personer har omkommet i brannen, så er dette er en dypt tragisk hendelse. Ledelse og kriseteamet i Drammen kommune er varslet og er i gang med å iverksette nødvendige tiltak, sier han.

Politiet meldte om brannen i en enebolig i Sandsveien i Svelvik i Drammen kommune klokken 2.27 natt til mandag. Huset ligger i tettstedet Berger, noen kilometer lenger ut i Drammensfjorden enn Svelvik, rett overfor Holmsbu.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det ryker fra ruinene av bolighuset i Berger i Drammen kommune som ble totalskadd i brann natt til mandag. En familie på fire har trolig omkommet i brannen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I 3.30-tiden opplyste politiet at det var en kraftig brann. To timer senere hadde huset brent ned. Politiet hadde allerede da varslet Drammen kommunes kriseteam.

Lege og sykepleier til skole

De to barna som fryktes omkommet etter brannen var begge elever ved Tømmerås skole, bekrefter rektor Kim Flemmos overfor TV 2. Mandag morgen sendte han en melding til foreldrene ved skolen med informasjon om dette.

– Vi prøver nå å gi barna ved skolen den informasjonen vi har, og den har jo kommet inn fortløpende utover morgenen, sier Flemmos til TV 2.

Beredskapssjef i kommunen Sten Petter Aamodt sier til Drammens Tidende at han har jobbet med saken siden han ble varslet klokken 3.45 i natt.

– Vi gjør det som er nødvendig for å ivareta dem som er berørt i saken. Vi har sendt lege og helsesykepleier til Tømmerås skole for å legge til rette for at de kan håndtere dette på best mulig måte. De som har et ønske om å få snakke med noen, skal få muligheten til det, sier Aamodt.

Han sier kommunen også er i dialog med kirken og sier det i løpet av dagen vil bli vurdert om det er aktuelt å åpne et lokale for folk som ønsker noen å snakke med.