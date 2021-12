Rockefeller-eier tapte millioner i omsetning: – Nå må staten på banen

Hans A. Lier er styreleder i Auditorium AS, som driver Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene i Oslo. Han forteller NTB om et omsetningstap på 4,5 millioner kroner i løpet av helga, til tross for at arrangøren fikk gjennomført et par nedskalerte show.

– Kulturbransjen har vært nede for telling mer enn noen annen bransje. Vi har vært stengt i rundt ti måneder siden pandemien startet. Og vi har fått lov innimellom til å ha arrangementer med 20, 50, 100 og 200 tilskuere, med støttemidler i bunnen. Det har vi ingenting av nå, absolutt ingenting. Og det gjør krisen mye verre, sier han.

Torsdag lovet regjeringen at koronaordningene for kultur, frivillighet og idrett forlenges. Men i likhet med NHO og Virke mener Lier det ikke er nok. Han etterlyser blant annet kontantstøtte for bedrifter med høyt omsetningsfall.

Usikker førjulstid

– I september fikk vi beskjed om at vi kunne åpne opp for fullt fra en dag til den neste – noe som var mildt sagt utfordrende. Kulturbransjen har mistet massevis av folk. Veldig mange er borte på alle nivåer. Så vi har brukt hele høsten på oppbemanning og opplæring, sier Lier.

Han er fortsatt ikke sikker på hva som skjer med arrangementene som er satt opp framover. Da de nye reglene kom sist torsdag, måtte de bruke all tid bare på å få avklart hva som skulle skje med arrangementene denne helgen.

– Opplever du at det er forsvarlig å gjennomføre så store arrangementer slik situasjonen er nå?

– Absolutt.

– Er det verre å gå på konsert hos oss, med tre kohorter med 200 personer hver, enn å gå på Ikea med 3.000-5.000 personer, eller å gå i Operaen med 1.200-1.400 mennesker som sitter tett i tett? Vi har mye yngre gjester, og yngre har vært veldig villige til å vaksinere seg. Så vi opplever at dette er trygt, sier han.

– Staten må på banen

I tillegg til kontantstøtten mener Lier det trengs en kortere arbeidsgiverperiode ved permitteringer, noe som er svært viktig for serveringsbransjen i Oslo, som ser mye av julebordsesongen gå i vasken.

– Vi må ha støttetiltak à la den første bølgen av pandemien, iallfall for de kommunene som nå rammes. Her snakker vi om å redde bedrifter.

Han mener staten må på banen, at det ikke holder med kommunale støtteordninger.

– Hvis de først har sagt A på å innføre smitteverntiltak i kommunene, så må de også si B og gi økonomisk støtte à la den første delen av pandemien.

– Si som Raja

Han er likevel glad for løftene om å videreføre koronastøtte til kulturen til sommeren 2022.

– Men vi må ha svar nå på hva premissene blir. Vi kan ikke vente til februar, da kan det være for sent.

Han trekker også fram at problemer med lavere billettsalg etter gjenåpningen har vist seg som en utfordring for mange.

– Jeg kunne tenkt meg en uttalelse fra kulturministeren à la det Abid Raja kom med i januar: «Arranger konserter. Vi kommer med stimulerings- og støttemidler. Vi vil at det skal være kultur». Med den forsikringen i bunnen tok vi sjansen og booket band i første halvår, og det vil være nok til at vi gjennomfører i år og tiden fremover, sier Lier.

Statsråden vil lytte

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) forsikrer overfor NTB at hun vil lytte til aktørene.

– Jeg hadde et møte med kultursektoren fredag og vil fortsette å lytte. Jeg vil at folk skal gå på konserter, i teatret, på utstillinger og på kino. Det er trygt å gå på konsert, og det er trygt å planlegge konsert, understreker hun overfor NTB.

Samtidig viser hun forståelse for at dagens smittesituasjon skaper usikkerhet for mange i kultursektoren.

– Derfor viderefører vi koronastøtteordningene fram til sommeren 2022, og jeg ser nå på hva slags handlingsrom vi har til å endre ordningen samt komme med treffsikre tiltak som kan trygge arrangørene utover vinteren, sier Trettebergstuen i en epost.