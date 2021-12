Flere hjelpeorganisasjoner har i lang tid krevd at Norge skal støtte et midlertidig unntak patentunntak for vaksiner i Verdens handelsorganisasjon (WTO), slik at den globale produksjonen kan økes.

Nå gjentar de kravet og ber om at regjeringen Støre handler raskt, skriver Klassekampen.

– Nå er vi i en nødssituasjon, og vi må få en løsning raskt, sier Bergdís Jóelsdóttir, politisk seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp.

Det har nå gått over et år siden Sør-Afrika og India la fram et slikt forslag i WTO. Utenriksdepartementer mener forslaget er for omfattende.

Uttalelser fra utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tyder på at regjeringen er på glid i saken, men det er fortsatt uklart hva Norges posisjon er.

Statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet sier til Klassekampen at det ikke er realistisk at Sør-Afrika og Indias svært omfattende forslag vil bli vedtatt i WTO.

«Vi vil delta i de videre forhandlingene med en konstruktiv og åpen holdning. Men også andre WTO-medlemmer må justere sine posisjoner», skriver Petersson i en epost til avisen.