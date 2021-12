Færre koronapasienter over 75 år blir innlagt på sykehusene

– Vi ser at utviklingen i innleggelsestall for de eldste har snudd. Dette tror vi skyldes effekt av oppfriskningsdosen, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til Aftenposten.

Det er klart færre innleggelser blant dem som har fått tre vaksinedoser.

Nærmere åtte av ti over 75 år har nå fått sin oppfriskningsdose, mens de som er over 65 år må vente fem måneder mellom dose to og tre, og de under 65 må vente seks måneder. Regjeringens plan er at alle skal ha fått dose tre innen påske.

– Vi ser på vaksinering med en tredje dose som det viktigste tiltaket mot omikron. Effekten av oppfriskningsdosene har svært stor betydning for tiltaksnivået, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.