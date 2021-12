Mer snø er på vei til Agder og Telemark de neste dagene. Fra mandag kveld kan det komme 10 til 25 centimeter på 24 timer i midtre og ytre strøk vest for Skien, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Ytterst på kysten av Agder kan nedbøren komme som sludd eller regn.

Lørdag var det flere trafikkulykker i Agder som følge av krevende kjøreforhold. På E18 i Grimstad var to biler involvert i en ulykke som førte til at ett kjørefelt måtte stenges, skriver NRK. I Lyngdal kolliderte en ATV med en personbil, og to personer ble sendt til sykehus.

– Det har gått i ett nå i to døgn, det har vært enormt mange oppdrag, sier daglig leder Jan Ove Thygesen i Agder bilberging.

Det er også ventet økt vind fra sørøst mandag, særlig i Rogaland og sør i Hordaland. Det er sendt ut gult farevarsel om stiv kuling og storm flere steder langs kysten.