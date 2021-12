Sju koronasmittet etter konferanse i Oslo – mistanke om omikron

Foreløpige resultater har plassert tre av de sju tilfellene i kategorien «sannsynlig omikron», opplyser bydelsoverlege Jorunn Thaulow i Vestre Aker til VG.

– Det er et svar som indikerer at det ikke er deltavarianten. Det er grunn til å tro at det er omikron, sier hun.

De endelige prøvesvarene er ventet i løpet av søndag eller mandag, opplyser Thaulow, som legger til at samtlige av de smittede er fullvaksinerte. Kommunen jobber nå med smittesporingsarbeid for å kartlegge alle nærkontaktene.