Coronasmitte etter Abelia-konferanse i Oslo – mistanke om omikron

– Vi har grunn til å tro at det kan være snakk om omikron og har derfor iverksatt tiltak knyttet til testing, smittekarantene og isolasjon med utgangspunkt i nasjonale regler for mulig omikronsmitte, sier bydelsoverlege i Vestre Aker og medisinsk ansvarlig for smittesporingsteamet i Oslo vest, Jorunn Thaulow.

To smittede er ansatte i Abelia, mens tre andre smittetilfeller kan knyttes til en HR-konferanse Abelia arrangerte på Lysebu i Oslo 29. og 30. november.

Det var omtrent 100 deltakere på konferansen, hovedsakelig HR-ledere fra ulike bedrifter. Alle deltakerne har blitt satt i karantene.

Ansatte i Abelia som har hatt nærkontakt med de to smittede ansatte, er også blitt satt i smittekarantene.

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med helsemyndighetene og informasjonen og rådene vi har fått løpende i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør Marius Meltvedt i Abelia.