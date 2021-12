Tyske sosialdemokrater har landsmøte

Det sosialdemokratiske tyske partiet SPD holder landsmøte i den tyske hovedstaden Berlin for å formelt avklare spørsmålet om regjeringsdeltakelse og koalisjon med De grønne og FDP.

Kvalifisering til Obos-ligaen

Kamp nummer to i kvalifiseringen til Obos-ligaen sparkes i gang klokka 16. Kampen spilles mellom Stjørdals-Blink og Hødd på MUS stadion. Hødd vant forrige oppgjør 3–2 og tar med seg sammenlagtledelsen til Trøndelag.

Verdenscup i langrenn

Verdenscupen i langrenn i Lillehammer fortsetter klokka 10, først er det herrene som skal i manesjen i 15 km fri teknikk. Deretter er det kvinnene sin tur. Deres renn starter klokka 12 og øvelsen er 10 km fri teknikk.

Skiskyting

Klokka 13. er det klart for skiskyting jaktstart for kvinner i verdenscupen i Östersund, Sverige. Klokka 15.10 er det herrene sin tur da går startskuddet for deres stafett.

Kombinert

Verdenscupen i kombinert for menn går av stabelen i Lillehammer. Klokka 9 starter lagkonkurransen med hopp, klokka 13.40 går startskuddet for langrennsdelen av konkurransen med 2 x 7,5 kilometer.