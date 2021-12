4.191 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert nye 4.191 koronasmittede personer. Det er 1.249 flere enn samme dag i forrige uke og ny rekord på ett døgn i Norge.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.235 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.458, så trenden går nå bratt oppover. Fredag var 262 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var like mange som dagen før.

Strømprissjokk for bønder og gartnere gir dyrere mat

Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse ber landbruksminister Sandra Borch (Sp) vurdere rask strømhjelp til bønder og gartnere. Norske produsenter av tomater, agurker og julestjerner er særlig utsatt for prisveksten.

Prishoppet på strøm kommer på toppen av en kraftig prisøkning på gjødsel og bygningsmateriell. Småbrukarlaget anslo i høst at prisgaloppen på strøm kunne gi bønder minst en halv milliard kroner i ekstraordinær kostnadsvekst.

Mulig Ukraina-møte i neste uke

Russland håper på et møte mellom president Vladimir Putin og Joe Biden i neste uke, der de skal diskutere Ukraina-konflikten, som gjør forholdet stadig mer anstrengt mellom USA og Russland.

Russiske myndigheter varslet i går kveld at Kreml kommer til å kreve bindende garanti om at Ukraina ikke blir Nato-medlem. Biden sa i natt norsk tid at han ikke kommer til å gi etter for noen krav. Tidligere i går sa Biden at han vil gjøre det "svært, svært vanskelig" for Russland å iverksette en invasjon av Ukraina.

Koronarelaterte dødfødsler i Danmark

Danmark har det siste halve året registrert mer enn dobbelt så mange dødfødsler som i de første tolv månedene av pandemien. Alle mødrene var koronasmittet.

Mellom 1. juni og november var det elleve dødfødsler fordi gravide hadde covid-19-smitte. Fra mars 2020 til mars 2021 ble det registrert fire dødfødsler. Det skriver Ugeskriftet , som gis ut av den danske Lægeforeningen.

FN forlenger antipiratoppdrag



FNs sikkerhetsråd forlenger FN-programmet der internasjonale marineflåter skal hindre piratvirksomhet utenfor Somalias kyst.

Resolusjonen, som ble ført i pennen av USA, er enstemmig vedtatt av de 15 medlemslandene, blant dem Norge. Forlengelsen av oppdraget gjelder imidlertid kun for tre måneder etter at Somalia motsatte seg en forlengelse på et helt år. Landet ønsker selv å overta kontrollen i dets farvann.

Ti til sykehus etter frontkollisjon i Telemark

Ti personer ble sendt til sykehus, fire av dem med alvorlige skader, etter en frontkollisjon mellom to personbiler på Tinnsjøveien i Telemark fredag kveld. Ulykken skjedde i en 80-sone på fylkesvei 37 ved Busnesgrend nær kommunegrensen mellom Tinn og Notodden i Telemark klokken 20.45 fredag.

Det var snøvær og glatt føre på stedet og politiet mistenker at det kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken.