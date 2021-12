SFO-ansatt i Bergen siktet for overgrep

Ifølge Bergens Tidende ble politiet onsdag tipset om mannen av ansatte på en skole der han tidligere hadde vært ansatt. Han hadde da sluttet ved skolen og begynt på SFO på en annen skole.

– Han er siktet for voldtekt av barn under 14 år. Det dreier seg om flere barn, og det er naturlig at vi også etterforsker mulige overgrep på skolen der han sist arbeidet, sier politiadvokat Elisabeth Bru i Vest politidistrikt.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, erkjenner hans klient delvis straffskyld for det han er siktet for.

– Han vet at han har et problem og ønsker behandling. Han vil beklage det som har skjedd og samarbeider fullt ut med politiet, sier Mjelde.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Hordaland tingrett lørdag formiddag. Han har samtykker til å bli varetektsfengslet og kommer ikke til å stille i selve fengslingsmøtet.