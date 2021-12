Regionale smitteverntiltak innføres i flere kommuner i Vestland

– Det er stor pågang av pasienter og høye tall på sykemeldinger og annet fravær i helsetjenestene både i kommunene og på sykehusene. I tillegg er sykehusene i regionen i gul beredskap. Situasjonen er svært utfordrende. Derfor iverksetter vi tiltak her nå, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Følgende tiltak blir innført:

* Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand i butikker, kjøpesentre, kollektivtransport og taxi.

* Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uka.

* Antallsbegrensning for private arrangementer innendørs. Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.

* Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha systemer for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering

* Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling.

* Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkebevilling. Det kan maksimalt være 600 i publikum på innendørs arrangement uten faste tilviste plasser.

Tiltakene vil gjelde for kommunene Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Modalen, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden.