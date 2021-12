Tidligere domstolsleder tiltalt for å ha forklart seg falskt om kjæreste

I 2018 var den tidligere sorenskriveren dommer i en barnefordelingssak i Nordmøre tingrett, der en kvinne ansatt i barnevernet som han skal ha vært kjæreste med, hadde vært saksbehandler.

Nå er mannen tiltalt for å ha forklart seg falskt om sitt forhold til kvinnen da lagmannsretten i 2019 skulle vurdere om han hadde vært inhabil da saken ble behandlet i tingretten. Den tidligere domstollederen erkjenner ikke straffskyld.

Forholdet ble avsluttet i midten av november 2020

Ole Ingar Ødegård var sorenskriver og øverste leder ved Nordmøre tingrett i Kristiansund fram til rettsstedet i Kristiansund ble lagt under Møre og Romsdal tingrett tidligere i år.

Den ansatte kvinnen i barnevernet skrev i en epost til Tidens Krav i januar i år at hun hadde hatt et kjæresteforhold til Ødegård i perioden mars 2012 og til og med juli 2018. Kontakten ble gjenopptatt mai 2019, og forholdet ble avsluttet i midten av november 2020.

Erkjenner ikke straffskyld

Ifølge tiltalen skrev mannen i en epost til lagmannsretten i 2019 at han hadde en privat relasjon til kvinnen til 2015, og at han møtte henne sporadisk så sent som i 2017.

Påtalemyndigheten mener at dette ikke stemmer, og at han hadde en seksuell relasjon til kvinnen i tidsrommet hun oppga i eposten til Tidens Krav.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Dette er ellers en sak der jeg finner grunn til å advare mot å trekke forhastede konklusjoner, sier tiltaltes forsvarer, advokat Halvard Helle, til Tidens Krav.

Ber om at han blir suspendert

Domstoladministrasjonen skriver i en pressemelding at de ser alvorlig på saken.

– Folk skal ha tillit til at eventuelle straffbare forhold blir fulgt opp, og at det blir reagert der det er grunnlag for det, skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

Mannen har ikke vært i arbeid siden forholdet ble kjent gjennom mediene i begynnelsen av 2021. Domstoladministrasjonen vil nå be Justisdepartementet om å suspendere ham fram til saken er avklart i retten.