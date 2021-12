Politiet: Teori styrket om at Kongsberg-drapene var planlagt

Espen Andersen Bråthen, som er siktet for å ha drept fem personer med stikkvåpen under et angrep i Kongsberg i oktober, møtte til nytt avhør hos politiet på torsdag, melder VG.

På spørsmål om politiet mener at Bråthen har planlagt drapene, svarer politiadvokat Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt følgende til avisen:

– Den teorien som er styrket, er at han har gjort noen tanker om dette i forkant.

Bråthen brukte både pil og bue og to stikkvåpen. Fem personer ble drept og tre fysisk skadd i angrepet.

Den drapssiktede mannen har erkjent at han har begått handlingene, men har ikke tatt stilling til straffskyld.