Rødt ber regjeringen forlenge coronaordninger for permitterte

Ifølge et anslag fra Finansdepartementet vil 60.800 personer få et kutt i dagpengene (fra 80 prosent opp til 3 G ned til 62,4 prosent), skriver NRK.

I tillegg vil omkring 41.000 personer i løpet av neste halvår falle helt ut av dagpengeordningen fordi de har gått ut sin maksperiode på dagpenger.

Rødts Mimir Kristjansson ber regjeringen forlenge maksgrensen for dagpenger fram til 1. juli.

– Det er håpløst at mange titusener av arbeidsløse skal miste ytelser fra 1. januar, og at 40.000 kan falle ut av dagpengeordningen første halvår, sier han til kanalen.

I Hurdalsplattformen står det at krisetiltakene i forbindelse med coronapandemien skal vare like lenge som krisen, og videreføres eller fases ut i dialog med partene i arbeidslivet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at situasjonen i arbeidslivet nå er slik at det er rimelig å si at vi går tilbake til det som er normalt.

Han legger samtidig til at regjeringen er åpen for å vurdere ulike tiltak mot nærings- og arbeidsliv om situasjonen skulle forverre seg.