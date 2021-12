Det viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

26 prosent har ikke tillit, mens resten svarer verken eller. Tilliten de siste to ukene har falt 10 prosentpoeng

– Tilliten til informasjon fra myndighetene har ikke vært lavere i pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Bare 52 prosent sier at de har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk nødvendige tiltak for å begrense smitten. Dette er rekordlavt.