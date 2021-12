Kirkerådsleder åpen for ikke-kristne begravelser i kirken

– Vi forvalter kirkene som nasjonale kulturskatter på vegne av fellesskapet, og da kan det være rimelig at vi er åpne for at også andre kan bruke kirkene, dersom de ønsker det, sa Raaum da hun gjestet radioprogrammet Kompass på NRK P2 denne uken.

– Det har gjort inntrykk på meg når noen sier at de vil bruke et rom som er like fint som kirken til begravelser, utdyper hun overfor Vårt Land.

Samtidig er hun klar på at ingen skal tvinges til kirkelig begravelse. Hun viser blant annet til at Humanetisk Forbund (HEF) har vært tydelig på at de mener kirkebygget er et uttrykk for kristen tro, og at de slett ikke ønsker å gjennomføre sine seremonier hvor.

I koronatiden godkjente Bispemøtet at kirker kunne leies ut til livssynsnøytrale begravelser, men ikke for begravelser for andre religioner.