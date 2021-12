I april 2020 vedtok Stortinget å fryse egne lønninger. I år har godtgjøringsutvalget foreslått å gi representantene en normal lønnsøkning på 2,7 prosent: I tillegg legger de på lønnsøkning for 2020.

«Godtgjørelsene som er foreslått for 2021 tar utgangspunkt i at det er gitt en lønnsøkning på 1,7 prosent for 2020», står det i utvalgets innstilling, gjengitt av Nettavisen.

«Å foreta en slik justering av godtgjørelsen harmonerer med prinsippet om å følge den generelle lønnsutviklingen i samfunnet», står det i innstillingen.

– Det er helt høl i hue, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes til Nettavisen.

Dersom utvalgets forslag til lønnsøkning får flertall, bikker stortingsrepresentantenes lønn én million kroner. Det mener Moxnes at ikke bør skje.

– Det er ikke store forskjellen i antall kroner, men for en symboleffekt det har. Det bør ikke skje. Tvert imot bør vi snu og ta ned lønna.