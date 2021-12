– Omikron endrer spillereglene, og på grunn av omikron har regjeringen nå innført en rekke umiddelbare tiltak som også gjelder Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Johansen sa på pressekonferansen torsdag at han nå står i en situasjon han ikke hadde ønsket. Like før jul blir det innført nye tiltak for Oslo fra regjeringen.

Det skjer etter at det har spredt seg et stort utbrudd knyttet til et julebord på Aker Brygge. Det er påvist minst ett omikrontilfelle.

– Gjorde alt rett

Johansen påpeker at alle som var på julebordet der omikronutbruddet skjedde, gjorde alt riktig.

– Dette kan være det største kjente utbruddet av omikron utenfor Sør-Afrika, sier Johansen.

– De var vaksinerte og testet seg før julebordet, sier Johansen.

I Oslo og kommunene rundt blir det munnbindpåbud på butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi.

Hjemmekontor og antallsbegrensninger

Det blir også påbud om hjemmekontor og arbeidsplasser skal sørge for at ansatte jobber hjemme hele eller deler av uka der det er mulig.

Forbudet mot mer enn 100 personer på private arrangementer fører til at blant annet Oslo kommunes julebord blir avlyst.

– Vi får se på nytt jula 2022 og komme sterkere tilbake da, sier Johansen.

Andre tiltak får stor betydning for Oslos uteliv. Det innføres antallsbegrensning på 600 for offentlige arrangementer, mens det blir krav om sitteplasser og bordservering i utelivet.

Krever ordninger

Det får Oslo til å kreve kompensasjonsordninger.

– Mange er på kanten av stupet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

– Vi legger til grunn at alle kostnader knyttet til coronapandemien blir kompensert fullt ut. For næringsliv, kulturliv, kollektivtransport og så videre er det viktig at denne kompensasjonen kommer fort, sier Johansen.