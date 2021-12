Sps Stig Torgersen fortalte på en pressekonferanse torsdag kveld at de har kontaktet Bergens ordfører med en anbefaling om å peke på Roger Valhammer (Ap) som byrådsleder.

På møtet orienterte gruppeleder for Rødt i bystyret, Odd Arild Viste, at han kommer til å be om forhandlinger med det avgåtte byrådet for å finne løsninger for å hindre et byråd utgått av høyresiden.

Bybane over Bryggen vil være en del av dette.