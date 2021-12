Brannvesenet trapper ned innsatsen ved prosessanlegg i Øygarden: – Situasjonen er under kontroll

– Det har vært kraftig brann i prosessanlegget. Store deler av taket kollapset, skriver Vest 110-sentral på Twitter.

Om lag 35 brannmannskaper har vært deltatt i aksjonen. Like før klokka 19 var situasjonen under kontroll.

– Innsatsen er under nedtrapping, skriver brannvesenet.

Mesteparten av brannmannskapene som har bidratt fra nabokommuner, er nå på vei tilbake. Det organiseres vakthold som skal stå gjennom natten. Det jobbes også med å få på plass lenser for å ramme inn eventuell avrenning mot sjø.

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter i forbindelse med brannen i gjenvinningsanlegget. Det var lenge bekymring for at det skulle være radioaktivt avfall i bygget, men det var det ikke.

Giftig røyk

Tidligere torsdag kveld var tolv personer evakuert fra området, og de som bor i området ble anbefalt å holde seg inne.

Politiets innsatsleder på stedet, Christian Meyer, sa til Bergens Tidende at det sto omtrent 330 tankbiler med boreslam lagret i bygget, da prosessanlegget driver med gjenvinning av boreslam fra Nordsjøen.

– Det som brannvesenet gjorde umiddelbart, var å hindre at brannen skulle spre seg til det mest farlige området i bygget. Sånn som det ser ut nå, så virker det som de har klart det, sa han.

Røyken fra brannen skulle være giftig.

Ikke radioaktivt materiale

Tidligere opplyste brannsjefen til Bergens Tidende at det var et svakt radioaktivt materiale i bygget, men det ble avkreftet.

– Via Franzefoss er det nå meldt at det ikke er radioaktivt avfall i bygget. Så den faren er over, sa Jan Ove Haga, vaktkommandør ved 110-sentralen, til Bergensavisen rundt klokken 16.30.

Øygarden kommune satte krisestab, og den kommunale kriseledelsen ble samlet, opplyser kommunen i en pressemelding.

Kommunen sendte ut tekstmelding til innbyggerne der de ba om at dører og vinduer ble holdt lukket.