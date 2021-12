Drastisk grep: Vil gjøre bensin og diesel 5 kroner billigere per liter

Denne uken ble det enighet om statsbudsjettet for 2022, mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

For landets bilister som kjører bensin- eller dieselbil, vil det nye budsjettet bety ytterligere økning av drivstoffavgiftene.

Hvis vi summerer alle avgiftsendringene, inkludert momsen, vil pumpeprisen på bensin øke med 17 øre per liter, mens dieselprisen går opp med 19 øre per liter.

– Samlet sett øker faktisk drivstoffavgiftene ytterligere etter budsjettenigheten med SV. Bensin- og dieselprisene er på et historisk og altfor høyt nivå. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett å redusere drivstoffavgiftene, inkludert moms, på cirka 5 kroner per liter.

Det forteller Morten Stordalen, stortingsrepresentant for FrP, til Broom.

Morten Stordalen sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Scanpix

Krisepakke

Forslaget er en del av en såkalt krisepakke FrP vil fremme for Stortinget.

Helt konkret ønsker partiet å redusere veibruksavgiften på drivstoff ned til 1 kroner per liter.

– Samlet vil dette føre til at pumpeprisen på bensin og diesel reduseres med rundt 5 kroner per liter. Det betyr at drivstoffprisene vil være i nærheten av nivået før den store oljeprisstigningen, forteller Stordalen.

Den drastiske avgiftsreduksjonen på drivstoff, ønsker FrP at skal gjelde ut 2022.

Det koster dyrt å fylle tanken. De siste tiden har prisene også passert 20 kroner per liter enkelte dager. Foto: Scanpix

– Nå er det mange som opplever økonomisk krise og svært høye strømpriser, i tillegg kommer en varslet kraftig økning på matvarepriser utover vinteren og våren. Med rekordhøye drivstoffpriser på toppen av dette, er det nå på tide at vi tar et krafttak og trygger hverdagsøkonomien for landets bilister, folk og næringsliv, mener Stordalen.

– Hvordan ser dere på miljøaspektet ved å redusere drivstoffavgiftene så markant? Vil dette bidra til å redusere utslippene fra den norske bilparken?

– Jeg mener vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Sammen med dette forslaget ønsker vi også å redusere avgiftene på alle nye biler. Det bidrar til en nyere og renere bilpark. Da vi satt i Solberg-regjeringen, viste vi dessuten at elbil-salget økte, til tross for at det ble rimeligere å kjøpe en ny fossildreven bil, sier Stordalen.

– Vi må huske på at det fremdeles ikke finnes en elbil for alle, og at folk har ulike behov, sier Stordalen.

Milliard-kostnad

FrPs forslag vil ha en totalkostnad på om lag syv milliarder kroner.

– Hvor vil dere hente disse pengene fra?

– Dette henter vi ved å ta utbytte fra Folketrygdfondet, som i dag har vokst seg for stort. Særlig fordi dette er en del av krisepakke for 2022, mener vi det er riktig å ta et engangsutbytte. Dette er fellesskapets penger og påvirker ikke øvrige deler av statsbudsjettet, sier Stordalen, og poengterer at også elbilistene er tatt hensyn til, tross dagens rekordhøye strømpriser.

– I vårt alternative statsbudsjett har vi lagt inn fjerning av elavgiften og merverdiavgiften. Dette vil komme alle strømkunder til gode, også elbilistene, avslutter Stordalen.

