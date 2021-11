Disse forholdsreglene tar Raymond Johansen på julebordet

– Det er det årlige julebordet til Oslo kommune, hvor vi har valg mellom en vegetarrett, juletallerken og kveite. Og så er det vel kanskje en akevitt, da – og en øl, sier byrådslederen til NTB.

Julebordet arrangeres i Oslo rådhus førstkommende fredag. Og Johansen gjør det klart at han ikke har noen kvaler med å gå – til tross for at Oslo tirsdag satte ny rekord i antall coronasmittede.

– Men vi vurderer jo nøye alle forholdsregler når det gjelder vasking og avstand og alle de tingene, sier han.

Vil unngå nedstenging

På en pressekonferanse tirsdag fikk byrådslederen flere spørsmål om julebordavviklingen i hovedstaden. Men Johansen sto fast på at det fortsatt er helt forsvarlig å gjennomføre julebord i Oslo.

– Hvis jeg sier «ikke gå på julebord, ikke gå på restauranter og i butikkene», da er vi i ferd å stenge ned byen. Den situasjonen ønsker ikke vi å komme i, sa Johansen.

Ifølge ham hadde det vært uforholdsmessig å stenge ned samfunnet «for sikkerhets skyld». Antall sykehusinnleggelser er fortsatt på et akseptabelt nivå, og vaksinasjonsgraden er høy. Og det er viktigere enn smittetallene, ifølge byrådslederen.

Men han minner om at de som er syke, skal holde seg hjemme og at folk bør unngå å håndhilse og klemme.

Savner håndtrykk

Byrådslederen prøver også selv å følge anbefalingen om å unngå håndtrykk.

– Jeg liker håndtrykk, jeg syns et håndtrykk er fantastisk fint. Det er noe likeverdig. Det er en hudkontakt uten å være intim, og en felles anerkjennelse. Så jeg savner det å kunne ta folk i hånda. Jeg syns det er fint og flott å kunne gjøre. Men nå gjør jeg ikke det.

– Skal du danse?

– Nei, jeg tror kanskje ikke det blir så mye dans. Jeg vet ikke helt hva man legger opp til. Men jeg lover de som kommer, at jeg skal dra tidlig hjem. Så kan de hygge seg etter det.

Individuelt ansvar

Men smittevernregler kan være paradoksale. Folk frarådes å håndhilse, og de anbefales å bruke munnbind i kollektivtrafikken, i drosjer, på butikker og på kjøpesentre.

Men på byens utesteder er det fritt fram for å danse tett i tett.

– Dette er realiteten. Det er sånn det er i et åpent samfunn. Og så er det et individuelt ansvar for hvordan du forholder deg. Hvis du da skal begynne å i detalj si hvordan folk skal oppføre seg, så er det veldig, veldig krevende, sier Johansen til NTB.

– Men vær forsiktig. Og først og fremst: Er du dårlig, så vær hjemme. Er du sjuk og snufsete, vær hjemme og test deg.