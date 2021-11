Aktor ber om forvaring for 47-åring som skal ha kastet mann fra balkong

– Det er rene tilfeldigheter og en stor porsjon flaks at han overlevde fallet, sa statsadvokat May-Britt Erstad i sin sluttprosedyre under saken i Hordaland tingrett tirsdag.

Der ba hun om at en 47 år gammel mann dømmes til tolv års forvaring, og at en 40 år gammel mann dømmes til ni års fengsel for å ha kastet en 37-åring fra en balkong i sjette etasje i Åsane i Bergen i november i fjor.

Offeret slapp fra fallet på 16 meter med alvorlige bruddskader og et sykehusopphold på fire måneder.

Begge de tiltalte nekter straffskyld og avviser at de var i mannens leilighet da han falt fra balkongen.

Rettspsykiatere mener at 47-åringen, som tidligere er dømt for drap, har vold som strategi, og at han skiller seg fra de aller fleste mennesker. Statsadvokat May-Britt Erstad mener at mannen er farlig.

– Han ble sintere og sintere, han følte seg «pisset på», tok testosteron, ble mer aggressiv og hadde et motiv for å drepe, sa Erstad i prosedyren.